Scontro frontale all’alba tra un’auto e un furgone carico di braccianti agricoli: 8 feriti

INCIDENTE STRADALE

Sul posto diverse ambulanze del 118 e Carabinieri. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco per una persona rimasta tra le lamiere

Grave incidente stradale stamani all’alba in territorio di Palagonia, in via Palermo nei pressi del ponte per Ramacca, a poche centinaia di metri dal bivio per la statale 417.

Lo scontro frontale è avvenuto stamani intorno alle 5 tra un auto con a bordo due persone e un furgone con otto persone a bordo, in massima parte lavoratori stranieri stagionali. Sul posto diverse ambulanze del 118 e Carabinieri. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Palagonia per una persona rimasta incastrata nell’automobile.

Si parla di otto feriti, diversi con trauma cranico, fratture e escoriazioni varie. Alla guida del furgone che trasportava braccianti agricoli un palagonese.