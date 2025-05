Scontro frontale tra due auto in un sottopasso tra Giarre e Riposto: grave un 15enne

Incidente

Il giovane viaggiava su Renault Modus insieme alla madre rimasta anche lei ferita

Un 15enne è rimasto gravemente ferito nello scontro frontale tra due auto avvenuto nel sottopassaggio ferroviario tra Giarre e Riposto. L’incidente, che si è verificato intorno alle ore 13, ha coinvolto un fuoristrada Pajero e una Renault Modus. A bordo di quest’ultima auto viaggiava il ragazzo insieme alla madre, entrambi di Mascali, anche lei rimasta ferita ma a quanto pare non gravemente come il figlio. Il giovane è stato trasportato con un’ambulanza del 118 nel vicino ospedale di Giarre ma per la gravità delle condizioni è stato disposto un trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Catania.