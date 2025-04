Scontro in galleria sulla Palermo-Catania: feriti due carabinieri del servizio scorte, traffico bloccato in entrambe le direzioni

INCIDENTE

L'auto dei militari si è schiantata contro un messo pesante nel tunnel Fortolese

In un incidente avvenuto poco fa nella galleria Fortolese, sull’A19 Palermo-Catania, nel territorio di Enna, son rimasti feriti due carabinieri del servizio scorte. L’auto si è scontrata con un mezzo pesante.

Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si sono formate lunghe code. La circolazione in direzione Palermo è stata deviata con uscita obbligatoria a Mulinello, su percorso alternativo SS192, SS121 e rientro in A19 svincolo di Ponte 5 Archi. Il traffico in direzione Catania è stato deviato con uscita obbligatoria a sul percorso alternativo SS626, SS122 ed SS117bis e rientro in A19 ad Enna.