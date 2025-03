Violento scontro frontale sulla Statale 194 nel Siracusano: tre morti e sette feriti, le vittime sono di Adrano

Incidente

L'impatto frontale tra un pulmino e un furgone

Grave incidente stradale intorno alle 14 sulla statale 194 nel territorio di Carlentini (Siracusa), tre persone sono morte, tutte originarie di Adrano, e sette sono rimaste ferite. Quattro persone sono in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione si è verificato uno scontro frontale tra un pulmino a 9 posti ed un camion. Il primo mezzo era interamente occupato da braccianti agricoli e operai – tutti originari di Adrano -, il più giovane dei quali era un 18enne, che figura tra le vittime, che stavano rientrando da una giornata di lavoro negli agrumeti di Francofonte. Il conducente del minivan sarebbe rimasto miracolosamente illeso. Mentre il guidatore del camion avrebbe riportato delle fratture.

I vigili del fuoco hanno estratto le vittime dalle lamiere dei veicoli e l’elisoccorso sta trasferendo i feriti in ospedale.