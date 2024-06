Scontro mortale tra due scooter a San Leone: Salvatore Vetro perde la vita a soli 20 anni

L'INCIDENTE STRADALE

Coinvolti anche altri tre giovani che sono rimasti feriti in maniera grave: le vittime sono tutte di Favara. Ancora poco chiara la dinamica dell'impatto

In un violento scontro tra due scooter la notte scorsa nella frazione agrigentina di San Leone e la cui dinamica è ancora poco chiara è morto un ragazzo di soli 20 anni, Salvatore Vetro, di Favara. Il giovane è spirato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le gravi ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto lungo viale Delle Dune. Nell’incidente sono rimasti feriti in maniera grave anche altri tre giovani di 23, 28 e 32 anni. Due dei feriti, anche loro di Favara, sono risultati essere in codice rosso e ora sono ricoverati in Rianimazione, uno invece è entrato in codice giallo. In mattinata uno dei tre feriti, il 23enne, è stato trasferito, con elisoccorso del 118. Il quadro clinico stabilizzato, ad opera dei medici della Rianimazione di Agrigento, ha permesso lo spostamento del giovane all’ospedale Civico di Palermo dove potrà essere chirurgicamente trattato. E’ stato ricoverato in Neurochirugia del Civico. Resta in Terapia intensiva del «San Giovanni di Dio» di Agrigento invece il trentaduenne che viene ritenuto dai medici in condizioni cliniche gravissime. E sempre con elisoccorso è stato spostato a Caltanissetta il ventottenne che ha riportato la frattura di una vertebra principale..

Le indagini