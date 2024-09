Scontro mortale tra due veicoli sull’A19 a Resuttano: c’è una vittima

L'INCIDENTE

Sul posto le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e la riapertura della carreggiata in direzione Palermo

Incidente mortale questo pomeriggio sulla A19 Palermo-Catania all’altezza del km 82, a Resuttano, in direzione del capoluogo siciliano: una persona è deceduta nel sinistro che ha coinvolto due veicoli. Non si conoscono ancora le generalità della vittima. E’ intervenuto l’elisoccorso.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica dell’incidente ma anche per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA