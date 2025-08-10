Scontro sulla Statale 514: muore una bimba di 2 anni, in gravi condizioni i suoi genitori

l'incidente

Nell'incidente convolta l'auto sulla quale viaggiava la famiglia di Comiso e un minivan

Una bambina di due anni è morta mentre i genitori sono in gravi condizioni. Questo il bilancio di uno scontro frontale che si è registrato intorno alle 19 tra l’auto su cui viaggiava la famiglia originaria di Comiso ed un minivan, sulla statale 514 Ragusa-Catania in territorio di Licodia Eubea, nei pressi dell’uscita Grammichele-Caltagirone. Feriti in modo non grave i tre occupanti del minivan. I genitori della bimba sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e ricoverati negli ospedali di Caltagirone e di Catania. Sul posto per accertare la dinamica gli agenti della Polstrada di Ragusa. Sul posto anche il medico legale per accertare la morte delle piccola, avvenuta subito dopo l’incidente, nonostante i tentativi di rianimarla operati dai sanitari. Nella zona il traffico è rimasto bloccato per alcune ore per permettere i rilievi.

