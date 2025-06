Scontro tra due autocarri sulla A29 Dir Alcamo-Trapani: c’è un morto

L'INCIDENTE

Sul posto sono intervenute quadre dell’Anas e delle forze dell’ordine

Un palermitano di 50 anni è morto in un incidente stradale che ha coinvolto due autocarri sulla A29 Dir Alcamo-Trapani, a Calatafimi-Segesta, in corrispondenza del km 10,250. La corsia di marcia del sinistro, quella in direzione Trapani, è al momento chiusa e per ora si transita sulla corsia di sorpasso. Sul posto sono intervenute quadre dell’Anas e delle forze dell’ordine.

Intorno alle 7.30 in quel tratto di autostrada in direzione Trapani, due camion sono stati coinvolti in un violento tamponamento. A perdere la vita è stato il passeggero che viaggiava nel camion che ha tamponato e che trasportava pedane di legno, mentre il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia stradale. Il traffico è stato rallentato per la rimozione dei camion.

