Scontro tra moto e furgone a Palermo: morta una donna, ferito il marito

Incidente

I due viaggiavano a bordo del mezzo a due ruote

Una donna è morta in ospedale per le ferite riportate in uno scontro in piazzetta delle Vittime a Palermo tra una motocicletta e un furgoncino. La donna era nella moto con il marito. Il loro scooter è stato colpito da un furgone che trasportava materiale edile e che avrebbe rotto i freni. I due sono stati trasferiti in ospedale. La donna all’ospedale Civico, dove è deceduta, e il marito, 60 anni, è arrivato in codice giallo al Policlinico. Per la donna non c’è stato nulla da fare.