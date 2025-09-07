Scontro tra moto nel Siracusano, tre morti. Giovane coppia lascia un figlio di dieci anni

Incidente

La tragedia è avvenuta sulla strada statale 124, tra Palazzolo Acreide e Cassaro. Morto anche un 40enne della provincia di Ragusa

È di tre vittime il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato intorno alle 10 sulla strada statale 124, che collega Palazzolo Acreide a Cassaro, zona montana della provincia di Siracusa.

Giuliana Briguglio e Nunzio Parisi

Un 40enne della provincia di Ragusa, che viaggiava a bordo di una Kawasaki Ninja, un 33enne e una 39enne della provincia di Catania, a bordo di un’altra Kawasaki, sono deceduti. Questi ultimi sono i coniugi Nunzio Parisi e Giuliana Briguglio, residenti a Grammichele (ma lei era originaria di Francofonte). La coppia lascia un figlio di dieci anni.

«Esprimo il mio personale profondo cordoglio, della giunta, del presidente del consiglio e di tutti i consiglieri comunali per il gravissimo incidente che ha coinvolto una coppia di Grammichele. Esprimiamo al figlioletto e a tutti i familiari le più sentite condoglianze», scrive su Facebook il sindaco di Grammichele, Pippo Greco.