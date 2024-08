Scontro tra un camion e un furgone sulla Ss 385, un ferito in codice rosso

L'incidente

Il sinistro in direzione Palagonia. La strada è stata chiusa temporaneamente al transito e il luogo dell'incidente messo in sicurezza

Grave incidente stradale sulla Ss 385 sulla carreggiata in direzione di Palagonia: scontratisi un furgone ed un autocarro al quale era agganciato un carrello che trasportava un escavatore all’uscita di un cantiere di lavoro. Sul posto è intervenuta squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Sud del Comando provinciale di Catania. Giunti sul posto hanno lavorato insieme ai sanitari del Servizio 118 per estrarre dal mezzo il conducente del furgone, che è poi stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Marco di Catania.