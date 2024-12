Scontro tra un furgone e un’autocisterna sulla Tangenziale di Catania: un morto

Viabilità

Due le persone che sono rimaste ferite. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell'incidente

Incidente stradale mortale stasera intorno alle ore 20 lungo la Tangenziale di Catania all’altezza dello svincolo per Passo Martino, vicino alla Zona Industriale, in direzione Messina. Ad avere la peggio nello scontro tra un furgone e un’autocisterna che trasportava benzina, è stata una persona che viaggiava a bordo del primo mezzo. Pare che uno dei due conducenti, ci sono ancora rilievi in corso, abbia perso il controllo alla guida: il furgone in particolare è finito contro il guard rail e dopo avere fatto testa-coda potrebbe essere stato urtato dall’autocisterna.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada, personale Anas, i vigili del fuoco, oltre a diverse ambulanze del 118 che hanno soccorso due persone che sono rimaste ferite.