Scontro tra una moto e un furgone sulla Siracusa-Floridia: morto un giovane calciatore

Incidente

E' stata aperta un'inchiesta per omicidio stradale

Un 25enne, Marco Latina, è morto ieri sera in un incidente stradale sulla strada provinciale Siracusa-Floridia. Il giovane, che viaggiava a bordo di una moto, secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un furgone. Per accertare cause e dinamica dell’incidente stradale la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.

Latina era un giovane calciatore: era il difensore del San Paolo Solarino di terza categoria dove era tornato all’inizio della scorsa stagione.

“Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Ci ha lasciato un ragazzo d’oro, solare sempre con il sorriso,l’amico di tutti, la nostra roccia, non si può accettare tutto questo”, posta oggi la Società San Paolo Solarino sui social.