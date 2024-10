Scontro tra una moto e un trattore, un morto nel Messinese

Cronaca

Giuseppe Iudicello, 44 anni, è morto in un incidente stradale sulla strada provinciale 176, tra Pettineo e Castel di Lucio. Il motociclista in sella alla sua Ducati, in contrada Ogliastro, percorreva la strada provinciale in direzione Pettineo, quando, per cause in corso di accertamento si è scontrato con un trattore. Il 44enne è morto sul colpo. A nulla è servito l’intervento dei sanitari del 118 i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pettineo per i rilievi. L’uomo è originario di Castel di Lucio dove lavorava in una farmacia. Faceva parte del Ducati Club di Palermo e poco tempo fa, insieme agli altri suoi amici di sella, al Ducati Week 2024, a Misano.

