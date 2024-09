Scoperta una piantagione di cannabis grazie al drone: era nella località “Canne” di Castiglione

La scoperta

Diciotto piante alte fino a 2 metri sono state individuate grazie al controllo aereo nel Comune della provincia di Catania

I Carabinieri della Compagnia di Randazzo con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, al termine di una vasta ricerca nel versante etneo di Castiglione di Sicilia, hanno localizzato una piantagione con ben 18 piante di marijuana. Un vero e proprio “vivaio”, con piante alte fino a 2 metri, la cui lavorazione avrebbe permesso di ottenere oltre 1500 dosi. La località dove è avvenuta la scoperta di chiama “Canne”.