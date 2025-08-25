Scoperto ad Aci Sant’Antonio un centro di riciclaggio di ricambi d’auto da mezzi rubati: arrestato un 33enne di Giarre

CARABINIERI

L'uomo sorpreso a smontare una Fiat 500 L, ma c'erano anche una Fiat Punto, una Lancia Y e una Maserati

Un 33enne di Giarre è stato arrestato dai Carabinieri di Aci Sant’Antonio con l’accusa di riciclaggio e ricettazione, dopo essere stato sorpreso all’interno di un fondo agricolo mentre smontava un’auto rubata. Denunciato anche l’86enne proprietario del terreno, situato nei pressi del campo sportivo del paese.

L’operazione è scattata a seguito di un’attività investigativa avviata dopo una serie di furti d’auto nella zona. I militari hanno organizzato un appostamento all’alba e hanno colto in flagrante il 33enne mentre smontava una Fiat 500L risultata rubata pochi giorni prima a Letojanni.

Nel fondo, già sequestrato in passato perché trasformato in una discarica di auto e ricambi, sono stati rinvenuti altri veicoli rubati – una Fiat Punto, una Lancia Y e una Maserati – tutti già parzialmente smontati. I componenti erano probabilmente destinati al mercato nero dei ricambi.