Scoperto il deposito di marijuana dei pusher di via Capo Passero: c’erano 8 chili di droga (valevano 80 mila euro)

il sequestro

Il blitz dei poliziotti e del cane Maui

La Polizia ha sequestrato 8 chili di marijuana in via Capo Passero nel quartiere di San Giovanni Galermo. Gli agenti delle Volanti e della Squadra Cinofili, grazie anche al fiuto del cane poliziotto “Maui”, durante un servizio dedicato a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti hanno rinvenuto prima 500 grammi di marijuana.

Dopo l’iniziale ritrovamento, il cane “Maui” ha continuato a seguire il suo fiuto e ha condotto il proprio compagno di pattuglia fino ad un sottotetto in un’area comune, dove gli agenti hanno rinvenuto altri 7,5 chili di marijuana. Da ulteriori accertamenti è apparso evidente che gli spacciatori utilizzassero quest’ultimo sito per occultare la quantità più grande utilizzata come base di rifornimento, individuata dai poliziotti delle Volanti e del Commissariato di Nesima.