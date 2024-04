Scoppia la moka mentre prepara il caffè, insegnante in pensione muore nel Palermitano

IL CASO

Lucia Taormina, 66 anni, di Borgetto, deceduta dopo un giorno e mezzo di agonia in ospedale

Morire per l’esplosione di una caffettiera. È quello che è successo a Lucia Taormina, 66 anni, di Borgetto, deceduta oggi dopo un giorno di agonia in ospedale. Lucia nei giorni scorsi è stata colpita da una moka incandescente esplosa all’improvviso.

L’ex docente si trovava da sola nella sua casa di Borgetto, nel Palermitano, e stava preparando un caffè con la caffettiera che si trovava sul fuoco. A un certo punto la macchinetta è esplosa investendo la donna. A trovare Lucia,, in stato di incoscienza, è stato il marito.

I motivi

La donna è morta in ospedale dopo un’agonia di un giorno e mezzo. E’ un caso raro l’esplosione di una caffettiera ma la cronaca riporta comunque diversi episodi simili, a dimostrazione che non si tratta di una leggenda metropolitana ma di un incidente domestico che può davvero verificarsi.