Scoppia pneumatico e il tir finisce fuori strada sull’A29: autista illeso

Incidente

Sono intervenuti gli uomini della polizia stradale, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas per mettere in sicurezza la zona

Un tir adibito al trasporto merci è uscito fuori strada, finendo la sua corsa contro lo spartitraffico centrale dell’autostrada A-29 Palermo-Mazara, proprio nei pressi della piazzola di sosta Giambruno. Secondo una prima ricostruzione, a causare l’incidente sarebbe stato lo scoppio di uno pneumatico anteriore. L’autotrasportatore è rimasto illeso e non risultano coinvolti altri veicoli. Sono intervenuti gli uomini della polizia stradale, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas per mettere in sicurezza la zona, avviare le operazioni di recupero del Tir e rimuovere i detriti sparsi sulla carreggiata. Il traffico ha subito forti rallentamenti, con una corsia parzialmente chiusa e code per diversi chilometri.

