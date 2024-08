Scuola: in Sicilia assunti 1.531 docenti e più di 6.800 assegnazioni provvisorie

Cronaca

I numeri resi noti dall'ufficio scolastico regionale (Usr)

Entro il 31 agosto, in Sicilia saranno 243 gli idonei delle graduatorie di merito del concorso ordinario 2020 che saranno immessi in ruolo nell’anno scolastico 2024-2025 che nell’Isola inizierà il 12 settembre. Lo rende noto l’Ufficio Scolastico Regionale, sottolineando in una nota che in totale sono quindi 1.531 i docenti assunti in Sicilia su tutti gli ordini e gradi di scuola, di cui 454 sono quelli immessi in ruolo a conclusione delle prime procedure connesse al concorso nazionale Pnrr.