Se la stalker è in gonnella: braccialetto elettronico per una 57enne violenta, vittima una pensionata

caltanissetta

L'indagata è una 57enne di Delia, nel Nisseno.

E’ accusata di stalking e danneggiamento la donna di Delia di 57 anni finita nei guai in provincia di Caltanissetta. “Se la acchiappo gliele do. A costo di andare in galera, ma te la lascio a terra morta…”: queste le parole pronunciate per cui il Gip del tribunale nisseno che ha firmato l’ordinanza cautelare le ha imposto di non potersi più avvicinare alla vittima . Per la 57enne è arrivato anche il braccialetto elettronico. A notificare l’ordinanza sono stati i carabinieri della Stazione di Delia. Dalle indagini è emerso come la 57enne aveva stretto amicizia con una pensionata rimasta vedova e i cui figli vivono all’estero. Cosi’ l’anziana ha aperto le porte di casa sua alla donna la quale in piu’ occasione le avrebbe dato qualche ceffone. Visti gli episodi di violenza la pensionata ha deciso di non aprire piu’ la porta di casa ed e’ iniziato il calvario con continue telefonate e ingiurie. Minacce anche attraverso whatsapp tanto che la vittima aveva paura anche di uscire da casa perche’ temeva di essere arrotata. Da qui la denuncia dettagliata ai carabinieri e il provvedimento giudiziario.

