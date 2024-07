Segnale gps di cuffie Bluetooth fa ritrovare alla Polizia 5 auto rubate a Palermo

Furti

Era partito tutto dal furto di una Fiat 500 in uso a due turisti

Gli agenti della polizia di Stato seguivano il segnale gps di un paio di cuffie Bluetooth che si trovavano in una delle centinaia di Fiat 500 rubate ultimamente a Palermo. L’auto di due turisti era stata rubata all’Arenella dopo una serata trascorsa tra i locali. Grazie a quel segnale i poliziotti non solo hanno ritrovato la vettura rubata, ma in un garage in via Cimbali ne sono state trovate altre quattro.I poliziotti del commissariato Libertà, seguendo il segnale Gps del dispositivo, sono arrivati quindi in via Cimbali e hanno trovato un garage, con l’ingresso socchiuso. Dentro hanno trovato tre Fiat 500, una delle quali apparteneva alla coppia di turisti, una Fiat Punto e una Lancia Y.Sono intervenuti anche gli agenti della Scientifica per effettuare i rilievi alla ricerca di impronte digitali che potrebbero portare all’identificazione di ladri e ricettatori. Gli investigatori hanno acquisito anche le immagini riprese dalle telecamere della zona che potrebbero aver inquadrato altri dettagli utili per individuare i responsabili e capire come mai le macchine si trovassero in quel garage condominiale.

