Segretario Dc Palermo, dopo 46 anni riaprono indagini sul delitto Reina

Procura

Fu assassinato dalla mafia il 9 marzo del 1979

Dopo quelle sull’omicidio di Piersanti Mattarella, l’allora presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio del 1980, la Procura riapre le indagini sull’agguato costato la vita all’ex segretario provinciale della Dc Michele Reina, assassinato il 9 marzo del 1979 a Palermo. Su delega della direzione distrettuale antimafia del capoluogo la Dia sta acquisendo i video e le foto girate sul luogo dell’agguato. Per l’omicidio di Reina, uno dei cosiddetti delitti politici-mafiosi, sono già stati processati e condannatii membri della commissione di Cosa nostra.

Michele Reina fu eletto segretario provinciale della Dc nel 1976 e fu uno dei principali sostenitori dell’apertura del partito alla sinistra. La sera del 9 marzo del 1979 il politico stava salendo in auto con la moglie e una coppia di amici, quando alcuni sicari si avvicinarono e gli spararono tre colpi di calibro 38 che lo colpirono al collo, alla testa e al torace. Il commando fuggì via a bordo di una Fiat Ritmo rubata poche ore prima. Appena un’ora dopo, l’omicidio venne rivendicato con una telefonata anonima al centralino del Giornale di Sicilia da Prima linea, uno dei gruppi armati del terrorismo rosso. Seguirono altre rivendicazioni sempre di matrice terroristica.