Cinque tifosi arrestati e 8 agenti feriti: il bilancio degli scontri provocati dagli ultrà del Catania all’Euganeo di Padova

CALCIO E VIOLENZA

All’origine dei disordini, un ultras catanese che ha aperto la porta della curva, che avrebbe dovuto essere chiusa

Cinque tifosi arrestati per gli scontri della partita Padova-Catania e 8 agenti feriti, di cui quattro della Digos e quattro del reparto Mobile. Questo il bilancio comunicato dalla Questura di Padova dell’operazione allo stadio Euganeo, dove ieri sera ci sono stati violenti scontri tra gli ultras delle due squadre e le forze dell’ordine. All’origine dei disordini, un ultras catanese che ha scavalcato la recinzione e ha aperto con il maniglione antipanico la porta della curva, che avrebbe dovuto essere chiusa.

Da quella porta sono usciti circa 60 tifosi catanesi (dei complessivi 1.900 presenti sugli spalti) che hanno invaso il campo e si sono diretti nella zona occupata dagli ultrà padovani, rubando uno striscione e provocando così la tifoseria avversaria.

L’intervento

L’intervento della polizia è riuscito a evitare un contatto diretto tra le due tifoserie, tre tifosi del Catania sono stati immediatamente fermati e arrestati, mentre gli altri sono stati spinti nuovamente all’interno del settore ospiti per consentire la ripresa della partita. Ad avere la peggio, negli scontri, il dirigente della polizia responsabile del servizio che è ricoverato in terapia intensiva a Padova per un malore cardiaco.

I tre tifosi arrestati nell’immediatezza degli scontri sono due 40enni ed un 41enne gravati a vario titolo da precedenti per associazione mafiosa, rapina, stupefacenti, reati da stadio, reati contro la persona e contro il patrimonio, e già destinatari di provvedimenti di DASPO.