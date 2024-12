Sentenza Salvini, i magistrati di Area Dg: «Assoluzione dimostra falsità propaganda contro la giustizia»

Le toghe

Zaccaro: «I giudici non si sono appiattiti su richieste dei pm»

«Ribadisco il mio apprezzamento per la grande professionalità dei magistrati della Procura e del Tribunale di Palermo e rinnovo la solidarietà per gli attacchi che hanno subito in silenzio in questi mesi. Il dispositivo di oggi a Palermo come quello di ieri a Firenze dimostrano, ancora una volta, quanto sia falsa la propaganda che accompagna la riforma della magistratura. I giudici -nonostante siano colleghi- non sono appiattiti sulle richieste dei pm e dunque la loro separazione non serve a tutelare meglio i diritti dei cittadini ma solo ad indebolire l’assetto costituzionale della giurisdizione». A dichiararlo è Giovanni Zaccaro, segretario dell’associazione che riunisce le toghe progressiste AreaDg.

