Senza fissa dimora entra di notte in un supermercato per rubare dalle casse: arrestato

Catania

Il 37enne, di origini tedesche, era già conosciuto dagli agenti per i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio

Approfittando della notte si è introdotto all’interno di un supermercato ma è stato fermato dalla Polizia di Stato di Catania che lo ha arrestato, in flagranza, per tentato furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. È la vicenda che vede protagonista un 37enne senza fissa dimora, di origine tedesca.

In particolare, nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, un equipaggio della squadra volanti della Questura di Catania è intervenuto in via Androne a seguito della segnalazione, effettuata dal personale di vigilanza, di un uomo all’interno di un supermercato intento a rubare denaro dalle casse.

Non appena arrivati sul posto gli agenti hanno sorpreso l’uomo dentro il negozio. Poco dopo è giunto sul posto anche il vice direttore dell’esercizio commerciale, che ha presentato querela, consentendo in tal modo di poter perseguire penalmente l’autore del reato.