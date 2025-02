Sequenza di scosse di terremoto a Linguaglossa: la più forte di magnitudo 3.7

IL SISMA

il movimento distintamente avvertito dalla popolazione, ma non si segnalano danni a cose o persone

Tre scosse di terremoto sono stata avvertite oggi intorno all’ora di pranzo nei paesi del versante Orientale dell’Etna con epicentro vicino Linguaglossa ma sentita anche in pasi vicini come Giarre, Sant’Alfio e Mascali.

Gli eventi sono stati registrati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Catania. Il sisma di maggiore energia, di magnitudo 3.7, è stato rilevato alle 14.19, a 4 km a sud ovest da Linguaglossa. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di soli due chilometri. Gli altri due, entrambi di magnitudo 2.5, alle 12:52 e alle 14.21. La scossa più forte è stata distintamente avvertita dalla popolazione. Non si segnalano danni a cose o persone.

Un altra scossa di magnitudo 2.3 si era registrata questa mattina 9,32.