Sequestrano, picchiano e derubano un uomo per vendetta ma avevano sbagliato bersaglio: arrestati

Nel Catanese

E' accaduto a Belpasso dove i quattro erano entrati in azione per "vendicare" un pensionato che era stato a sua volta rapinato di mille euro

Sequestrato, bloccato, colpito con calci e pugni e rapinato di 800 euro in contanti e di un i-Phone 7 da una banda di “vendicatori”, convinti, ma in modo completamente errato, che lui fosse l’autore della rapina da mille euro subita poco prima da un pensionato a Belpasso, nel Catanese.

E’ la ricostruzione dei carabinieri che hanno arrestato i quattro presunti autori della vendetta, compiuta anche all’insaputa del pensionato. Sono Alessio Stimoli, 25 anni, Giuseppe Musumeci, di 54, e Santo Pulvirenti, di 25, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Pietro Currò. Per il quarto indagato, Gabriele Salvatore Stimoli, 27 anni, il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico. La vicenda al centro dell’inchiesta della Procura di Catania accade il 27 marzo scorso a Belpasso, quando un pensionato è avvicinato da una giovane che lo distrae chiedendogli un’informazione per permettere a un complice di rubargli mille euro dal borsello. La vittima racconta l’accaduto a suo figlio e dell’episodio viene a sapere anche un loro conoscente, tale “Pippo di San Pietro Clarenza”, che avrebbe reagito affermando che “queste cose a Belpasso non devono succedere”.