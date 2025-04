Sequestrata a Messina la casa dell’assassino di Sara: oggi l’autopsia sulla studentessa uccisa

IL FEMMINICIDIO

I carabinieri hanno sequestrato la casa di Messina in cui viveva, durante i periodi di lezioni ed esami, Stefano Argentino, il 27enne di Noto che ha accoltellato e ucciso, lunedì, Sara Campanella, la collega universitaria che lo aveva respinto.

Nell’immobile verranno effettuati accertamenti da parte dei militari del Ris. Per oggi, intanto è fissata l’autopsia sul corpo della giovane, morta dissanguata all’arrivo al Policlinico.

I funerali della ragazza saranno celebrati lunedì a Misilmeri, nel Palermitano, paese di origine di Sara. La salma verrà riportata domani a Portella di Mare, frazione di Misilmeri (Palermo) in cui viveva. Domenica a partire dalle 10.30, per tutto il giorno e la notte, sarà allestita la camera ardente aperta ai cittadini nella chiesa delle Anime Sante in piazza Comitato.