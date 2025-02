Sequestrati in un negozio cinese a Fiumefreddo di Sicilia oltre 90.000 articoli non conformi rischiosi per i consumatori

GDF

Al titolare dell’impresa sono state notificate sanzioni amministrative per oltre 25.000 euro

Oltre 90mila articoli di vario genere, tra i quali bigiotteria e prodotti per la persona, la casa e l’auto e decorazioni per Carnevale privi degli standard di sicurezza previsti dai regolamenti della Comunità Europea sono stati sequestrati da militari Comando provinciale di Catania della Guardia di finanza in un punto vendita di Fiumefreddo di Sicilia gestito da un imprenditore di nazionalità cinese.

I prodotti inoltre venivano venduti senza l’indicazione del Paese d’origine, dell’importatore, dei materiali impiegati, delle indicazioni minime di sicurezza, della destinazione d’uso nonché delle istruzioni in lingua italiana, rappresentando un grave rischio per la salute del consumatore. Al titolare dell’impresa, segnalato alla Camera di Commercio, sono state notificate sanzioni amministrative fino ad un massimo di oltre 25.000 euro.

