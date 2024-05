Sequestrato canile abusivo nel Palermitano

Animali

La struttura, a Montelepre, è gestita da un’associazione culturale senza alcuna licenza per accogliere e mantenere animali, l’attività è stata quindi bloccata, vietando nuovi ingressi di cani

I carabinieri della stazione di Montelepre, insieme ai colleghi del Nas e di personale del dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp di Palermo, durante i controlli nelle aree rurali dei comuni di Montelepre e Giardinello, hanno individuato un canile risultato essere completamente sconosciuto alle autorità competenti e di conseguenza privo di qualsivoglia autorizzazione.La struttura, a Montelepre, è gestita da un’associazione culturale senza alcuna licenza per accogliere e mantenere animali, l’attività è stata quindi bloccata, vietando nuovi ingressi di cani.I 22 cuccioli, trovati nel canile al momento del controllo, sono in buona salute; 20 saranno riaffidati ai rispettivi proprietari, due invece, sono senza «microchip» di identificazione e saranno affidati ad altra struttura. I gestori sono stati multati per oltre 2.000 euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA