Sequestrato cantiere navale a Palermo: imprenditore denunciato

Oltre a non essere in regola con il pagamento dei vecchi canoni, avrebbe utilizzato un'area di oltre 2000 metri quadri provocando mancati introiti nelle casse della Regione per circa centomila euro

La guardia di finanza ha sequestrato un’area di oltre duemila metri quadrati a Vergine Maria, a Palermo, ad un imprenditore che per quattro anni avrebbe occupato abusivamente uno spazio demaniale con la sua società attiva nel settore della cantieristica navale. L’imprenditore è stato denunciato che, oltre a non essere in regola con il pagamento dei vecchi canoni, avrebbe utilizzato quell’area provocando mancati introiti nelle casse della Regione per circa centomila euro.