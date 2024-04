Sequestrato dehors di un pub in centro a Palermo

Controlli

Poliziotti, vigili urbani e Asp hanno accertato violazioni amministrative e sanitarie e sanzioni per oltre 5.200 euro in pub del centro storico

Controlli nel centro storico di Palermo. Poliziotti, vigili urbani e Asp hanno accertato violazioni amministrative e sanitarie e sanzioni per oltre 5.200 euro in pub del centro storico a Palermo. Le forze dell’ordine hanno riscontrato irregolarità amministrative, come occupazione di suolo pubblico, il mancato nullaosta della sovrintendenza beni culturali della regione siciliana e del regolamento dehors del comune, l’utilizzo di impianti musicali non a norma. Il dehors è stato sequestrato.