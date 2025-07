Serata da paura vicino ad Etnapolis per un incendio: fiamme a pochi passi da un impianto di benzina

Nel Catanese

E' accaduto ieri. Il rogo spento da più squadre dei vigili del fuoco a notte già iniziata

E’ stata una serata di paura quella vissuta ieri da chi si è trovato a pochi passi dal centro commerciale Etnapolis, a Belpasso, in provincia di Catania, per un incendio gigantesco che si è sviluppato in quella zona, in prossimità della Strada Statale 121 in direzione Catania.

Il vasto rogo, propagatosi da sterpaglie e vegetazione di una zona incolta, ha richiesto l’intervento del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.

Le fiamme, alimentate dalla presenza di sterpaglie e dalle condizioni meteo favorevoli alla propagazione, hanno minacciato un vicino distributore di carburante e alcuni capannoni. I vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento e nella messa in sicurezza dei luoghi provvedendo a contenere e circoscrivere il rogo, evitando conseguenze per le persone e che l’incendio si propagasse e coinvolgesse le vicine attività commerciali.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco dei Distaccamenti di Maletto e di Catania Sud supportati da un’autobotte inviata dalla Sede Centrale.

A dare il proprio contributo sul posto sono intervenuti anche i volontari dell’Associazione di protezione civile E.S.A.F. di Sant’Agata Li Battiati. Le operazioni sono risultate particolarmente complesse a causa del buio e della morfologia del terreno, non facilmente accessibile ai mezzi gommati.