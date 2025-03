Serate danzanti non autorizzati in due club privati nel Catanese: sanzioni per oltre 23mila euro

Polizia

E' stata appurata la mancanza di regolare tenuta del registro dei soci, l’ingresso indiscriminato degli avventori dietro pagamento del biglietto e il conseguente scopo di lucro

Organizzavano vere e proprie serate danzanti, con tanto di servizio bar, dj muniti di consolle e pubblicità diramata tramite i propri siti internet e i vari social network.

È quanto contestato dalla Polizia di Stato ai presidenti di due club privé di Pedara e Nicolosi.

Gli accertamenti, condotti dagli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, sono stati eseguiti al fine di verificare la regolarità della documentazione afferente ai circoli privati e prevista dalla normativa vigente.

All’interno di entrambi i locali è stata accertata la presenza di una vera e propria sala da ballo con musica da discoteca, avventori non regolarmente registrati e alcune decine di persone intente a ballare.

Gli agenti, inoltre, hanno trovato numerose persone a bere dei drink alcolici e superalcolici consegnati poco prima dal servizio bar. Dai controlli eseguiti dai poliziotti è emerso come l’attività che le associazioni private avevano messo in piedi era del tutto riconducibile all’esercizio di pubblico spettacolo, con tanto di pubblicità su vari siti, appurando la mancanza di regolare tenuta del registro dei soci, l’ingresso indiscriminato degli avventori dietro pagamento del biglietto e il conseguente scopo di lucro.

Identificati gli avventori presenti all’interno, in entrambi i club, i poliziotti hanno constatato la mancata o irregolare registrazione di questi come soci.