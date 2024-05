Serra e macchina per confezionare panetti di droga: 39enne denunciato a Nicolosi

Nel Catanese

La serra era stata allestita con impianto di irrigazione a pioggia e una zona con reti per essiccare la droga

I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato un 39enne incensurato di Pedara per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una prima perquisizione nella sua abitazione militari dell’Arma hanno trovato 115 grammi di marijuana e 31 grammi di hashish. In un’altra casa nella sua disponibilità, a Nicolosi i Carabinieri hanno trovato un laboratorio per la produzione e il confezionamento della droga: bilancini di precisione, due macchine per il sottovuoto, una per pressare e comporre i panetti di hashish e una per trimming, ovvero per separare le foglie dai rametti.