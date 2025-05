Sette chili di droga sequestrati dalla Guardia di Finanza e tre arresti a Catania

Territorio

Il sequestro nel corso di più interventi di controllo uno dei quali al casello autostradale di Catania-San Gregorio

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nel corso di distinti interventi di controllo del territorio, hanno arrestato tre persone per detenzione di sostanza stupefacente e sequestrato complessivamente circa 7 kg di droga. Nel primo caso, a bordo di un’autovettura, fermata nei pressi del casello autostradale di Catania-San Gregorio, è stato scoperto un «panetto» di cocaina del peso di 1 kg mentre, nell’altro, è stato fermato e controllato un taxi di linea il cui passeggero è risultato trasportare, all’interno di una valigia, 3 kg di marijuana e circa mezzo chilo di cocaina.