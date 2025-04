Settimana Santa ad Enna, polemiche per la presenza del monsignore imputato

IL CASO

il movimento «Non accetto prediche da chi copre un abuso» contesta il Comune che domani illustrerà gli eventi insieme con il prelato indagato per falsa testimonianza nel caso di don Rugolo

E’ scontro aperto tra il movimento «Non accetto prediche da chi copre un abuso» e il Comune di Enna, che ha annunciato che domani, alla conferenza stampa di presentazione del programma per la settimana Santa, sarà presente anche Vincenzo Murgano, il monsignore che insieme al vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Rosario Gisana, è imputato per falsa testimonianza.

«L’ennesimo atto di arroganza, l’ennesima dimostrazione di disprezzo del senso dell’etica e delle istituzioni» dice il Comitato spontaneo “Non accetto prediche da chi copre un abuso”, in una sua nota, una delle vittime di don Giuseppe Rugolo, il prete condannato a 4 anni e mezzo di carcere per abusi sessuali e il cui processo di appello si apre a Caltanissetta il prossimo 8 aprile.