Sfondano con l’auto la vetrina di un supermercato a Palermo e fuggono con il bottino

Illegalità

Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia

Malviventi hanno sfondato la vetrina del supermercato PaghiPoco in via Brunelleschi, al Cep a Palermo. I ladri a bordo di una Lancia Ypsilon sono riusciti a portare via i soldi delle cassette di sicurezza. Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia. In via Andrea Cirrincione i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere una vettura abbandonata in fretta e furia in mezzo alla carreggiata e data alle fiamme. Si sta indagando per verificare se è la stessa vettura utilizzata dai ladri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA