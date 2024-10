Si affrontano con coltello e manganello per un parcheggio condominiale a San Berillo: denunciati

Catania

Un uomo e una donna si sono fronteggiati, il primo armato di manganello telescopico metallico, la seconda con un coltello da macellaio, nel rione San Berillo Nuovo di Catania per una lite condominiale scaturita per la sosta di un’auto nel parcheggio del palazzo. Sul posto, dopo una segnalazione al 112, è intervenuto l’equipaggio della squadra Volanti della Questura. Alla vista degli agenti i due hanno nascosto le armi, che sono state poi trovate e sequestrate dai poliziotti: il coltello tra le sterpaglie all’interno del parcheggio e il manganello in un angolo del cortile. I due condomini sono stati denunciati per minacce aggravate.

