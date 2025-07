Si arrampica su una torre dello stadio dopo aver aggredito due vigili urbani ad Acireale: arrestato

Nel Catanese

L'aggressore, un parcheggiatore abusivo, all’arrivo di altre pattuglie delle forze dell’ordine, è fuggito, tentando anche di rubare l’auto di servizio

Due agenti della polizia municipale di Acireale in servizio nella zona del mercato settimanale sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente da un posteggiatore abusivo e da due suoi fiancheggiatori. I vigili urbani sono stati portati in ospedale per accertamenti medici. L’aggressore, all’arrivo di altre pattuglie delle forze dell’ordine, è fuggito, tentando anche di rubare l’auto di servizio. Per evitare di essere preso è salito prima su un tetto e successivamente su una delle torri dello stadio Aci e Galatea da dove è sceso dopo alcune ore e dopo l’intervento del sostituto procuratore di Catania di turno. Il posteggiatore abusivo, recidivo perché era stato denunciato la scorsa settimana, è stato arrestato dalla polizia locale e posto ai domiciliari.