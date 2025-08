Si esercitava a sparare vicino una bambinopoli: è arrivata la condanna (con accordo)

Catania

Il pistolero fu arrestato dalla polizia.

Fu arrestato mentre si esercitava a sparare colpendo un pannello di cartongesso. Un passatempo davvero pericoloso perché nelle vicinanze del cantiere della casa in ristrutturazione in via Ammiraglio Caracciolo c’è una bambinopoli. I poliziotti di Nesima il 30 maggio scorso hanno arrestato Domenico Palazzo e ieri è arrivata la condanna del gup, che gli ha inflitto una pena di due anni e due mesi e 3.000 euro frutto di un accordo fra il pm e l’avvocato difensore, Francesco Marchese. Inoltre il gup ha disposto, accogliendo l’istanza del legale, la sostituzione della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico a casa della sorella. «La pena si manifesta congrua alla gravità oggettiva e soggettiva degli accadimenti», scrive il giudice nelle motivazioni della sentenza.