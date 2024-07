Si fa un selfie con una pistola e manda la foto in una chat del gruppo dei “cursoti milanesi”: arrestato

il caso

Un catanese di 26 anni finisce ai domiciliari. L'operazione è un seguito di quella che a dicembre scaturtì da un blitz in una villetta di Vaccarizzo

Inguaiato dal selfie inviato in una chat con una trentina di persone che lo immortalava mentre brandiva una pistola col silenziatore. Una foto trovata nel cellulare di uno degli arresti di una operazione contro il gruppo dei cosidetti Cursoti milanbesi Procura della Repubblica ha così chiesto e ottenuto dal gip di Catania l’arresto di un 26enne catanese indagato per “porto e detenzione di armi clandestine”. La misura degli arresti domiciliari è stata eseguita dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa.

La vicenda risale allo scorso dicembre quando i Carabinieri del Nucleo Investigativo, unitamente a quelli della Compagnia di Catania Fontanarossa arrestarono 8 persone, una delle quali di 17 anni , tutte ritenute contigue al gruppo criminale denominato “cursoti milanesi”, che, in una villetta a Vaccarizzo, avevano nascosto armi da guerra.