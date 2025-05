Si finge carabiniere e sottrae 55.000 euro a una anziana nell’Ennese: arrestato 25enne di Catania

LA FRODE

Il giovane truffatore è stato fermato mentre cercava di fuggire e trovato in possesso dei soldi rubati

Arrestato con 55 mila euro in contanti che aveva sottratto a una novantenne con il trucco di un parente che stava male. Il reparto operativo e la sezione radiomobile della compagnia carabinieri di Enna hanno arrestato in flagranza di reato un venticinquenne catanese, che si era presentato a casa di una un’ultranovantenne in una cittadina del nord della provincia.

Un uomo, che si era spacciato per suo nipote, l’aveva chiamata al telefono implorandola di consegnare una consistente somma di denaro a un «carabiniere» che da lì a poco si sarebbe presentato da lei, il tutto per superare un grave problema capitato ad un familiare.

L’anziana, sgomenta, aveva racimolato il denaro che aveva in casa, oltre 55.000 euro, raccogliendoli in una busta. Stavolta, però, il finto militare, che si stava dileguando cercando di fare rientro nel Catanese, è stato controllato dai carabinieri, i quali dopo aver fermato l’auto su cui viaggiava lo hanno sottoposto a perquisizione trovandolo in possesso dei soldi.