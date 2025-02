Si fingono carabinieri e truffano anziana di Alcamo: arrestati due campani

Nel Trapanese

I fatti risalgono all'estate del 2023. I due si erano fatti consegnare 21mila euro in contanti

I poliziotti del commissariato di Alcamo, in provincia di Trapani, hanno arrestato due casertani (uno dei quali già in carcere per scontare una pena per rapina) ritenuti responsabili di una truffa ai danni di una 87enne, messa a segno con il metodo del finto carabiniere nell’estate del 2023. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due avrebbero contattato telefonicamente la vittima facendole credere che il figlio fosse stato arrestato dalle forze dell’ordine per aver causato un grave incidente stradale. Per evitarne l’arresto le è stato chiesto di consegnare immediatamente una somma di denaro. Pochi minuti dopo, uno dei truffatori si è presentato alla porta dell’anziana, spacciandosi per un fantomatico avvocato, e si è fatto consegnare 21.000 euro in contanti, per poi dileguarsi.