Si impiccò stanco di dare soldi alla figlia 14enne: la ragazza ora accusata insieme al fidanzato

Palermo

L'adolescente e il giovane sono ora accusati di estorsione e morte quale conseguenza di altro reato

«Volevo piano piano aiutare a mettere tutto a posto ma non mi concedete nemmeno questo, Forse quando non ci sarò più andrà meglio per tutti voi e per me sarà una liberazione perché non riesco più ad andare avanti. Che Dio vi accompagni a tutti e vi dia una vita migliore Ho fame e bevo solo acqua, non ho medicine: è finita per me». Così scriveva, in una lettera trovata dagli investigatori, il palermitano che, ridotto in povertà dalle continue minacciose richieste di soldi della figlia 14enne e del fidanzato, ha deciso di impiccarsi.