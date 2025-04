Si ribalta “gazzella” sulla Catania-Ragusa: feriti due carabinieri, uno è in gravi condizioni

L'INCIDENTE

Si tratta di due militari della compagnia di Caltagirone che stavano svolgendo un servizio di pattugliamento

Grave incidente stradale per due carabinieri in servizio della compagnia di Caltagirone che sono rimasti feriti in una “carambola” (che non ha coinvolto altri mezzi) avvenuta per cause in corso di accertamento sulla Strada statale Catania-Ragusa.

Uno dei due carabinieri è in gravi condizioni ed è stato trasferito in un ospedale di Catania: il militare dell’Arma sarebbe in coma. L’altro carabiniere dell’Arma è ricoverato a Caltagirone.