Ancora sangue sulle strade del Catenese. A perdere la vita, in un tragico incidente stradale registratosi ieri pomeriggio a Belpasso, un uomo di 40 anni Salvatore Laudani, residente proprio nel comune belpassese. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della Stazione intervenuti sul luogo della tragedia per i rilievi del caso e per regolare il traffico. L’incidente è avvenuto ieri poco dopo le 17 lungo la circonvallazione di Belpasso in via Giovanni Paolo II a poche centinaia di metri dalla rotatoria che immette sulla Sp 4/I la Belpasso Nicolosi. Da quanto si apprende si tratta di un incidente autonomo. Il 40enne al momento della tragedia si trovava alla guida di una moto di grossa cilindrata una Honda Hornet. Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando a sbattete violentemente tra il marciapiede e la base del palo della pubblica illuminazione.

La moto è scivolata lungo l’asfalto per quasi 150 metri prima di bloccarsi. Così come il 40enne che si “fermato” a circa 50 metri dal punto di impatto della moto. A seguito della caduta il centauro avrebbe riportato delle ferite profonde a un arto e all’addome che avrebbero provocato delle copiose perdite di sangue. Scattato l’allarme sul posto si è diretto personale medico del 118, che appurando la gravità delle ferite ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata nella zona dello stadio. L’ambulanza ha trasportato il ferito dove si trovava l’elisoccorso. Tuttavia il 40enne sarebbe morto lungo il tragitto. Inutili si sarebbero rilevati i tentativi di rianimarlo. Straziante la scena in cui un carabiniere ha comunicato al padre del 40enne il decesso del figlio. L’uomo non “sapeva” come comunicare alla nuora la morte del marito, con il quale erano diventati genitori da poco tempo. I militari sono a lavoro per ricostruire nel dettaglio l’accaduto. Al vaglio degli investigatori le immagini registrate dalle telecamere della zona. In serata il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma del centauro ai familiari.