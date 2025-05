Si schianta contro un’autocisterna in manovra, motociclista catanese muore a Giarre

L'INCIDENTE

Il violento impatto si è verificato il località Trepunti. I tentativi di rianimare l'uomo sono risultati vani

Incidente stradale mortale questo pomeriggio a Giarre. Ancora sangue sulle strade siciliane, quindi, dove oggi ha perso la vita un 43enne di Catania, A. R., finito con la sua moto contro un’autocisterna in manovra. PEr lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Lo scontro è avvenuto in località Trepunti. L’uomo stava percorrendo la via Luigi Sturzo in direzione di Giarre centro a bordo della sua Bmw 1250 quando è stato sorpreso dalla manovra dell’autocisterna che stava svoltando per entrare in una stazione di servizio. A. R. non è riuscito ad evitare il violento impatto con il mezzo pesante, è stato sbalzato a terra e ha perso conoscenza.

Soccorso da operatori del 118 prontamente chiamati, il motociclista è stato trasportato all’eliporto che si trova all’interno dello stadio di atletica dove i medici hanno cercato di stabilizzarlo prima del viaggio verso l’ospedale Cannizzaro. Ma i tentativi di rianimarlo, che si sono protratti per oltre un’ora, sono risultati vani. L’elisoccorso non è nemmeno decollato ed è stato dichiarato il decesso dell’uomo.