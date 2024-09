Palermo

E' accaduto ad un 52enne che si trovava alla Body Studio

Un uomo di 52 anni è morto all’interno della palestra Body Studio in via Emilia, a Palermo, in seguito a un malore. Si stava allenando quando si è sentito male. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno invano tentato di rianimarlo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA